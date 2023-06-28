Агентство ФСБ и минирование химзавода "Титан" оккупантами: движение АТЕШ рассказало о ситуации в Армянске
Крымские партизаны отчитались о ситуации вокруг заминированного химического завода "Титан", расположенного во временно оккупированном Армянске
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
"В целом ситуация в городе напряженная. Огромное количество агентуры ФСБ буквально во всех учреждениях. Полицаи районного отдела находятся в режиме усиления. По селам много квартирантов офицеров, в том числе в Долине и Воинке. Ремонт Чонгарского моста продолжается, на место приезжал Гоблин и Сальдо. Находятся под охраной из ЧВК "Конвой". Учитывая все, Сальдо сейчас в Крыму", - пишут партизаны.
Возможности самостоятельного разминирования химзавода "Титан" сейчас нет. Объект находится под особым режимом контроля у военных.
- В начале июня появилась информация о заминировании "Крымского титана" . Взрыв может вызвать выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и опасен для людей и окружающей среды.
- В случае подрыва оккупантами "Крымского титана" прежде всего пострадают сами российские военные, но также может задеть соседние Молдову, Румынию и Турцию.
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