Агентство Fitch ухудшило рейтинг Украины к преддефолтному
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC в C (преддефолтный)
Об этом говорится на официальной странице агентства.
Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года. Агентство не исключает понижения рейтинга к RD (ограниченный дефолт).
Fitch после начала полномасштабного вторжения России в конце февраля снизило рейтинг Украины с B в CCC.
Агентство прогнозирует, что война может продолжаться и в 2023 году, а перспективы "политического урегулирования путем переговоров очень слабы".
"Затяжной характер российской военной тактики, предполагающий широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - констатируют в агентстве.
- Напомним, в правительстве заявили , что Украина должна поставить на паузу все выплаты по внешним долгам. Отсрочка должна составить два года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.65
-
EUR
Покупка 37.88Продажа 39.15
- Актуальное
- Важное