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Агентство Fitch ухудшило рейтинг Украины к преддефолтному

23 июля, 2022 суббота
04:16
Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC в C (преддефолтный)

Об этом говорится на официальной странице агентства.

Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года. Агентство не исключает понижения рейтинга к RD (ограниченный дефолт).

Fitch после начала полномасштабного вторжения России в конце февраля снизило рейтинг Украины с B в CCC.

Агентство прогнозирует, что война может продолжаться и в 2023 году, а перспективы "политического урегулирования путем переговоров очень слабы".

"Затяжной характер российской военной тактики, предполагающий широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - констатируют в агентстве.

  • Напомним, в правительстве заявили , что Украина должна поставить на паузу все выплаты по внешним долгам. Отсрочка должна составить два года.

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Украина
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