Агентство Fitch объявило Беларуси "ограниченный дефолт"

Об этом сообщает Fitch.

Отмечается, что после окончания 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 по выплате купона по еврооблигациям 2027 Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" с С.

Снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг Беларуси в местной валюте остается на уровне ССС, поскольку правительство продолжало обслуживать долг в местной валюте и в агентстве не считают, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился с предварительного пересмотра 7 июля 2022 года.

Это уже второе агентство, сообщившее о дефолте Беларуси. 14 июля Международное рейтинговое агентство Moody's назвало дефолтом выплаты по внешнему долгу Беларуси в местных рублях

Как сообщалось, 29 июня Министерство финансов, Совет министров и Национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям будут перечислены в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступ к которому будет иметь платежный агент. Платеж в национальной валюте противоречит документации облигаций, не позволяющей производить расчеты в альтернативных валютах.

27 июня произошел дефолт России по внешнему долгу. РФ не осуществила платежи по еврооблигациям 100 миллионов долларов США, которые нужно было выплатить до 27 мая, это считается дефолтом. Перед этим США фактически ограничили России доступ к средствам (заблокирован золотовалютный резерв в американских товарах).

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