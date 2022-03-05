Агентство Bloomberg приостанавливает работу в России

Сообщение об этом издании опубликовало на своих страницах, информирует Еспресо.TV

"Мы с сожалением решили временно приостановить наш сбор новостей в России", - заявил в пятницу главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт. "Изменение к уголовному кодексу, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника, делает невозможным продолжение какой-либо видимости нормальной журналистики внутри страны".

Закон предусматривает до 15 лет лишения свободы для лиц, обвиняемых в распространении "фейковых новостей" о военных или призывах к санкциям против страны. Это последний шаг в масштабном угнетении независимых СМИ в России.

В публикации говорится, что накануне были вынуждены прекратить вещание две либеральные местные телерадиокомпании "Эхо Москвы" и "ТВ Дождь". Впоследствии BBC, Deutsche Welle и Meduza.

Вчера 4 марта Facebook и Twitter были заблокированы регулятором в сфере коммуникаций страны.

BBC также объявила в пятницу, что временно приостанавливает работу всех своих журналистов и вспомогательного персонала в России, а CNN прекратит вещание в стране, поскольку оценивает ситуацию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb