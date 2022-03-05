Агентство Bloomberg приостанавливает работу в России
Bloomberg News временно приостановит работу своих журналистов в России после того, как президент Владимир Путин подписал закон, криминализирующий независимые репортажи в стране
Сообщение об этом издании опубликовало на своих страницах, информирует Еспресо.TV
"Мы с сожалением решили временно приостановить наш сбор новостей в России", - заявил в пятницу главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт. "Изменение к уголовному кодексу, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника, делает невозможным продолжение какой-либо видимости нормальной журналистики внутри страны".
Закон предусматривает до 15 лет лишения свободы для лиц, обвиняемых в распространении "фейковых новостей" о военных или призывах к санкциям против страны. Это последний шаг в масштабном угнетении независимых СМИ в России.
В публикации говорится, что накануне были вынуждены прекратить вещание две либеральные местные телерадиокомпании "Эхо Москвы" и "ТВ Дождь". Впоследствии BBC, Deutsche Welle и Meduza.
Вчера 4 марта Facebook и Twitter были заблокированы регулятором в сфере коммуникаций страны.
BBC также объявила в пятницу, что временно приостанавливает работу всех своих журналистов и вспомогательного персонала в России, а CNN прекратит вещание в стране, поскольку оценивает ситуацию.
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