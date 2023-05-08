Агентство AP получило Пулитцеровскую премию за репортажи украинских журналистов из Мариуполя
Агентство Associated Press получило Пулитцеровскую премию за репортажи оператора Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсерки Василисы Степаненко из Мариуполя
Об этом сообщает официальный сайт Пулитцеровской премии .
AP получила награду в номинации "За служение обществу" за репортажи украинских журналистов - оператора Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсерки Василисы Степаненко, а также репортер Лори Гиннант. Они награждены за смелые репортажи из Мариуполя во время осады, позволившие документировать массовое убийство мирных жителей во время вторжения России в Украину.
В целом за освещение войны РФ против Украины Пулитцеровская премия была присуждена в трех номинациях.
В номинации "Международная журналистика" жюри присудило премию "сотрудникам New York Times" (никого из них поименно выделять не стали) - "за настойчивое освещение российского вторжения в Украину, в том числе за восьмимесячное расследование смертей украинцев в городе Буча и российского подразделения, ответственного за убийства".
Associated Press также досталась премия в категории "Фотографии к срочным новостям" - "за уникальные и срочные изображения первых недель вторжения России в Украину, в том числе разорение Мариуполя после ухода оттуда других новостных организаций, жертв прицельных ударов по гражданской инфраструктуре и устойчивости украинцев".
Пулитцеровская премия присуждается только за публикации в США.
- 9 мая 2022 года лауреатами Пулитцеровской премии были объявлены все журналисты Украины .
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