Об этом сообщает официальный сайт Пулитцеровской премии .

AP получила награду в номинации "За служение обществу" за репортажи украинских журналистов - оператора Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсерки Василисы Степаненко, а также репортер Лори Гиннант. Они награждены за смелые репортажи из Мариуполя во время осады, позволившие документировать массовое убийство мирных жителей во время вторжения России в Украину.

В целом за освещение войны РФ против Украины Пулитцеровская премия была присуждена в трех номинациях.

В номинации "Международная журналистика" жюри присудило премию "сотрудникам New York Times" (никого из них поименно выделять не стали) - "за настойчивое освещение российского вторжения в Украину, в том числе за восьмимесячное расследование смертей украинцев в городе Буча и российского подразделения, ответственного за убийства".

Associated Press также досталась премия в категории "Фотографии к срочным новостям" - "за уникальные и срочные изображения первых недель вторжения России в Украину, в том числе разорение Мариуполя после ухода оттуда других новостных организаций, жертв прицельных ударов по гражданской инфраструктуре и устойчивости украинцев".

Пулитцеровская премия присуждается только за публикации в США.