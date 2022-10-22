Агентша назвала имя футболиста, за которого заплатят более миллиарда евро
Футбольная агентша Рафаэла Пимента уверена, что норвежский форвард Эрлинг Холанд станет первым футболистом, за которого заплатят более миллиарда евро
Об этом сообщает Sportbible .
"Я думаю, что Холанд станет первым игроком в истории футбола, за трансфер которого заплатят один миллиард фунтов", - сказала Рафаэла Пимента, являющаяся агентом 22-летнего норвежца.
Минувшим летом "Манчестер Сити" заплатил за звездного форварда 60 млн. В этом сезоне Эрлинг Холанд провел 14 матчей, забил 20 голов и отдал 3 ассиста.
В общей сложности, на счету Холанда 23 матча и 21 гол за сборную Норвегии. За свою карьеру норвежец уже сыграл 197 матчей, забил 155 мячей и отдал 39 ассистам.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает Эрлинга Холланда в 150 млн евро.
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