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Агентша назвала имя футболиста, за которого заплатят более миллиарда евро

22 октября, 2022 суббота
02:33
Спорт

Футбольная агентша Рафаэла Пимента уверена, что норвежский форвард Эрлинг Холанд станет первым футболистом, за которого заплатят более миллиарда евро

Об этом сообщает Sportbible .

"Я думаю, что Холанд станет первым игроком в истории футбола, за трансфер которого заплатят один миллиард фунтов", - сказала Рафаэла Пимента, являющаяся агентом 22-летнего норвежца.

Минувшим летом "Манчестер Сити" заплатил за звездного форварда 60 млн. В этом сезоне Эрлинг Холанд провел 14 матчей, забил 20 голов и отдал 3 ассиста.

В общей сложности, на счету Холанда 23 матча и 21 гол за сборную Норвегии. За свою карьеру норвежец уже сыграл 197 матчей, забил 155 мячей и отдал 39 ассистам.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает Эрлинга Холланда в 150 млн евро.

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Норвегия
Эрлинг Холанд
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