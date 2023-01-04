Агентов РФ, которые передавали врагу информацию об HIMARS и энергообъектах в Донецкой области, приговорили к 8 годам заключения

Об этом информирует СБУ .

Четыре приспешника собирали информацию о местах базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Также они передавали врагу данные о техническом состоянии критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих объектов в прифронтовых участках Донбасса. Именно по ним россияне наносили ракетные удары.

Так на сторону оккупантов перешла бывшая электромонтерка из Доброполья. Она через знакомую с временно оккупированных территорий передавала врагу информацию о возобновлении электроснабжения в районе. Полученные данные россияне использовали для повторных обстрелов энергоструктур.

Среди осужденных обнаружили также вражеского информатора, пытавшегося выявить координаты местоположения реактивных систем HIMARS.

Всех злоумышленников признали виновными по двум пунктам:

ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации).

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил агентам РФ наказание от 6 до 8 лет тюрьмы.

4 января СБУ задержала коллаборанта, во время временной оккупации Херсона охранявшего здания захватчиков.