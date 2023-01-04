Агентов РФ, которые передавали врагу информацию об HIMARS и энергообъектах в Донецкой области, приговорили к 8 годам заключения
Четырех агентов России, которые собирали и передавали врагу информацию об энергообъектах Донбасса и боевых позициях реактивных артиллерийских систем HIMARS, осудили на срок от 6 до 8 лет лишения свободы
Об этом информирует СБУ .
Четыре приспешника собирали информацию о местах базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Также они передавали врагу данные о техническом состоянии критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих объектов в прифронтовых участках Донбасса. Именно по ним россияне наносили ракетные удары.
Так на сторону оккупантов перешла бывшая электромонтерка из Доброполья. Она через знакомую с временно оккупированных территорий передавала врагу информацию о возобновлении электроснабжения в районе. Полученные данные россияне использовали для повторных обстрелов энергоструктур.
Среди осужденных обнаружили также вражеского информатора, пытавшегося выявить координаты местоположения реактивных систем HIMARS.
Всех злоумышленников признали виновными по двум пунктам:
- ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации).
С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил агентам РФ наказание от 6 до 8 лет тюрьмы.
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