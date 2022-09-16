Агент РФ пытался устроиться в полк "Азов": его задержали и сообщили о подозрении
В Киеве задержали российского агента, пытавшегося устроиться в боевое спецподразделение полка "Азов". Ему сообщили о подозрении, ныне он под стражей
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Агент РФ пытался устроиться в полк "Азов" для передачи рашистам информации о местах дислокации, перемещении украинских войск, количестве личного состава и техники.
Следствие установило, что задержанным оказался житель Донбасса. Злоумышленник в 2015 году присоединился к террористической организации "ДНР", где входил в так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса". В частности, "служил" в "республиканской гвардии "ДНР".
До 2018 он участвовал в боевых действиях против Украины на востоке. Впоследствии злоумышленник уехал в Россию, где его завербовали спецслужбы. До начала полномасштабного вторжения его опрокинули обратно в Украину.
Агент был задержан на попытке прохождения отбора в "Азов".
В настоящее время ему сообщено о подозрении за участие в террористической организации и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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