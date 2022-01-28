Агент РФ планировал теракты в Одессе: СБУ обнародовала доказательства
СБУ опубликовала доказательства планирования терактов в Одессе, которые собирался совершить российский агент
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Записи, обнародованные спецслужбой, содержат отдельные фрагменты разговора между российским агентом и исполнителем.
Речь идет о изувечении памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса; поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС; по сотрудничеству с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета; по планированию серии терактов в Одесской области, в частности, на территории воинской части.
Злоумышленника взяли под стражу и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
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