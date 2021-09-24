Агент рассказал, как именитый тренер уговаривал итальянский топ-клуб приобрести Зинченко

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Прудникова, тренер Маурицио Сарре уговаривал президента "Наполи" купить Зинченко.



"Мы прилетали и вели переговоры с "Наполи". Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарре просто уговаривал руководство купить Зинченко. И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия ", - сказал Алан Прудников.

В этом сезоне 24-летний Александр Зинченко сыграл 3 матча за "Манчестер Сити", результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

20 сентября главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко травмирован.