Агент рассказал, как именитый тренер уговаривал итальянский топ-клуб приобрести Зинченко
Агент Александра Зинченко Алан Прудников рассказал, как велись переговоры о переходе украинца в итальянский "Наполи"
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Прудникова, тренер Маурицио Сарре уговаривал президента "Наполи" купить Зинченко.
"Мы прилетали и вели переговоры с "Наполи". Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарре просто уговаривал руководство купить Зинченко. И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия ", - сказал Алан Прудников.
В этом сезоне 24-летний Александр Зинченко сыграл 3 матча за "Манчестер Сити", результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.
- 20 сентября главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко травмирован.
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