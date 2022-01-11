Агент подтвердил трансфер футболиста сборной Бразилии в "Шахтер"

Об этом сообщает Voetbal International .

По словам агента, Нерес переходит в "Шахтер", потому что хочет вернуться на топ-уровень.

"Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В "Шахтере" Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе", - сказал Равьен Канхаи.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил, что "Аякс" и "Шахтер" согласовали все условия трансфера и контракта Давида Нереса в Украине. Клубы обсуждают финальные детали и вскоре объявят о трансфере официально.

Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее в СМИ говорили о сумме в 15-20 млн евро.

24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 миллиона.

В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb