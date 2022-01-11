Агент подтвердил трансфер футболиста сборной Бразилии в "Шахтер"
Агент бразильского вингера Давида Нереса Равьен Канхаи подтвердил, что его клиент вскоре станет игроком донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Voetbal International .
По словам агента, Нерес переходит в "Шахтер", потому что хочет вернуться на топ-уровень.
"Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В "Шахтере" Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе", - сказал Равьен Канхаи.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил, что "Аякс" и "Шахтер" согласовали все условия трансфера и контракта Давида Нереса в Украине. Клубы обсуждают финальные детали и вскоре объявят о трансфере официально.
Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее в СМИ говорили о сумме в 15-20 млн евро.
24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 миллиона.
В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.
- Напомним, 28 декабря сообщалось, что английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
- 29 декабря "Шахтер" предложил "Аяксу" 15 млн евро за бразильского вингера Давида Нереса.
- 11 января "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере Нереса.
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