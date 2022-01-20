Агент намекнул, что один из самых дорогих футболистов "Шахтера" покинет Украину

Об этом сообщает sport5.



По словам агента, Манор Соломон намерен попробовать свои силы в более сильном чемпионате, поэтому не подписывает новый контракт с "Шахтером".



"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет - английская или испанская лиги. Манору всего 22 года, и предстоит долгий путь", - сказал агент Ронен Кацав.



Действующее соглашение Соломона с "горняками" рассчитано до 31 декабря 2023 года. Уже летом израильтянин может договориться о трансфере в новый клуб бесплатно.

На счету 22-летнего Соломона 4 гола и 2 ассиста в этом сезоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро - это четвертый показатель в "Шахтере".

В декабре стало известно, что в зимнее трансферное окно полузащитник Манор Соломон заинтересован покинуть донецкий "Шахтер".

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