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Агент намекнул, что один из самых дорогих футболистов "Шахтера" покинет Украину

20 января, 2022 четверг
17:46
Спорт

Ронен Кацав, являющийся агентом полузащитника "Шахтера" Манора Соломона, намекнул, что его клиент в ближайшее время перейдет в топ-лигу

Об этом сообщает sport5.

По словам агента, Манор Соломон намерен попробовать свои силы в более сильном чемпионате, поэтому не подписывает новый контракт с "Шахтером".

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет - английская или испанская лиги. Манору всего 22 года, и предстоит долгий путь", - сказал агент Ронен Кацав.

Действующее соглашение Соломона с "горняками" рассчитано до 31 декабря 2023 года. Уже летом израильтянин может договориться о трансфере в новый клуб бесплатно.

На счету 22-летнего Соломона 4 гола и 2 ассиста в этом сезоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро - это четвертый показатель в "Шахтере".

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чемпионат Испании
Манор Соломон
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