Агент КГБ Кирилл и его друзья
Кто из церковных иерархов, кроме предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, работал на комитет государственной безопасности
Патриарх Кирилл — агент КГБ "Михайлов". Никогда такого не было, и вот снова...
А если бы вы прочли книгу Фельштинского "От красного террора до мафиозного государства" в моем замечательном переводе, то знали бы о Кирилле давно, а не удивлялись бы сейчас швейцарским газетам!
Читайте также: Патриарх Кирилл в 70-е годы шпионил на КГБ в Швейцарии, — SonntagsZeitung
Ладно, держите еще список церковной агентуры РПЦ:
"Абат" – митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Константин Владимирович Нечаев);
"Адамант" – митрополит Ювеналий (Владимир Кириллович Поярков);
"Павел" – митрополит Воронежский Мефодий (Николай Федорович Немцов);
"Островский" – митрополит Минский Филарет (Кирилл Варфоломеевич Вахромеев);
"Святослав" – митрополит Никодим (Борис Георгиевич Ротов); в 1970 году ему было поручено временное управление патриаршими приходами Северной и Южной Америки; затем возглавлял Отдел внешних церковных сношений РПЦ;
"Топаз" – архиепископ Калужский Климент (Герман Михайлович Капалин);
"Реставратор" – архиепископ Вильнюсский Хризостом (Георгий Федорович Мартишкин);
"Читатель" – предстоятель Латвийской православной церкви митрополит Александр (Александр Иванович Кудряшов);
"Кузнецов" – Алексей Сергеевич Буевский, сотрудник Отдела внешних церковных сношений РПЦ;
"Нестерович" – Виталий Михайлович Боровой, почётный настоятель московского храма Воскресения Словущего на Успенском впечатлении;
"Анатолий" – Иван Иванович Миролюбов, сотрудник Отдела внешних церковных сношений РПЦ.
"Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент "Адамант" среди иерархов РПЦ… рассмотрено 5 личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4-го отдела" полковник Тимошевский"
1983 год. "В Москве с 28 сентября по 3 октября с.г. в Издательском отделе Московской Патриархии проходила встреча представителей церковной печати, в работе которой участвовало 12 иностранцев [...] Из-за агентов "Абата" и "Григория" на иностранцев осуществлено политически выгодное влияние. Начальник 4[-го] отдела полковник Романов".
1988 год. "Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент "Адамант" среди иерархов РПЦ… рассмотрено 5 личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4-го отдела" полковник Тимошевский".
1989 год. "На объекте обслуживания Издательский отдел Московской Патриархии установлен агент "Вилы" [...] выпущен и распространяется в церковной и околоцерковной среде очередной номер журнала "Слово", который издается под контролем нашей агентуры. Начальник 4 [-го] отдела полковник Тимошевский".
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 42Продажа 42.87
- Актуальное
- Важное