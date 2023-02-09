Патриарх Кирилл — агент КГБ "Михайлов". Никогда такого не было, и вот снова...

А если бы вы прочли книгу Фельштинского "От красного террора до мафиозного государства" в моем замечательном переводе, то знали бы о Кирилле давно, а не удивлялись бы сейчас швейцарским газетам!

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Ладно, держите еще список церковной агентуры РПЦ:

"Абат" – митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Константин Владимирович Нечаев);

"Адамант" – митрополит Ювеналий (Владимир Кириллович Поярков);

"Павел" – митрополит Воронежский Мефодий (Николай Федорович Немцов);

"Островский" – митрополит Минский Филарет (Кирилл Варфоломеевич Вахромеев);

"Святослав" – митрополит Никодим (Борис Георгиевич Ротов); в 1970 году ему было поручено временное управление патриаршими приходами Северной и Южной Америки; затем возглавлял Отдел внешних церковных сношений РПЦ;

"Топаз" – архиепископ Калужский Климент (Герман Михайлович Капалин);

"Реставратор" – архиепископ Вильнюсский Хризостом (Георгий Федорович Мартишкин);

"Читатель" – предстоятель Латвийской православной церкви митрополит Александр (Александр Иванович Кудряшов);

"Кузнецов" – Алексей Сергеевич Буевский, сотрудник Отдела внешних церковных сношений РПЦ;

"Нестерович" – Виталий Михайлович Боровой, почётный настоятель московского храма Воскресения Словущего на Успенском впечатлении;

"Анатолий" – Иван Иванович Миролюбов, сотрудник Отдела внешних церковных сношений РПЦ.

"Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент "Адамант" среди иерархов РПЦ… рассмотрено 5 личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4-го отдела" полковник Тимошевский"

1983 год. "В Москве с 28 сентября по 3 октября с.г. в Издательском отделе Московской Патриархии проходила встреча представителей церковной печати, в работе которой участвовало 12 иностранцев [...] Из-за агентов "Абата" и "Григория" на иностранцев осуществлено политически выгодное влияние. Начальник 4[-го] отдела полковник Романов".

1988 год. "Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент "Адамант" среди иерархов РПЦ… рассмотрено 5 личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4-го отдела" полковник Тимошевский".

1989 год. "На объекте обслуживания Издательский отдел Московской Патриархии установлен агент "Вилы" [...] выпущен и распространяется в церковной и околоцерковной среде очередной номер журнала "Слово", который издается под контролем нашей агентуры. Начальник 4 [-го] отдела полковник Тимошевский".

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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