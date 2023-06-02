Агент ФСБ, который шпионил за позициями ПВО, получил 15 лет заключения
В Черкасской области российский агент, шпионивший за позициями украинской противовоздушной обороны и блокпостов, получил 15 лет лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу еще одного агента ФСБ. Он передавал оккупантам локации противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников в Черкасской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стражи порядка задержали злоумышленника в результате спецоперации в январе 2023 года.
Расследование показало, что сообщником врага был сотрудник местной больницы, которого в ноябре 2022 года ФСБ отдаленно привлекла к тайному сотрудничеству.
Известно, что, по указаниям россиян, он фотографировал позиции баз и передвижения ВСУ в регионе. Особое внимание он уделял боеготовности украинской системы противовоздушной обороны. Оккупантов также интересовали точные координаты блокпостов, количество военнослужащих на них, их вооружение и техника.
Еще одной задачей врага был сбор информации о мобилизации украинских защитников, уровне их военной подготовки и мотивации.
Информацию злоумышленник передавал через анонимный чат в мессенджере, обозначая местонахождение объектов на электронной карте. Эта информация требовалась российским оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по региону.
Фото: СБУ
По информации СБУ, во время обыска по месту жительства мужчины были изъяты мобильные телефоны и планшеты с доказательствами тайной связи с ФСБ. Также был найден паспорт бывшего образца СССР и прокремлевская символика.
На основании собранных фактов правоохранители признали злоумышленника виновным в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит 15 лет заключения.
- Напомним, военная контрразведка и следователи разоблачили российского шпиона в рядах Вооруженных Сил Украины, собиравшего информацию о западном вооружении и системе противовоздушной обороны.
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