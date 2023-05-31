Агент ФСБ, корректировавший удары по Кропивницкому, был приговорен к 15 годам тюрми

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины на еще одного агента ФСБ. Он выполнял враждебную задачу по корректировке российских воздушных ударов по Кропивницкому. По указанию российской спецслужбы агент должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в областном центре. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - пишет СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце января 2023 года во время установки им "GPS-наводчика" на городскую электроподстанцию.

Суд назначил агенту ФСБ наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По части 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (прим. – государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих", - говорится в сообщении.