Африканское турне Лаврова – это оправдание, мол, не Россия виновата в продовольственном кризисе, - политолог-международник Воля
Политолог-международник Владимир Воля убежден, что африканское турне министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова является оправданием, мол, не страна-агрессорка виновата в продовольственном кризисе, а Запад
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
Сергей Лавров поехал по тем странам, которые с точки зрения Кремля являются важными партнерами, а может и союзниками России в Африке для того, чтобы продвигать свое видение возникновения продовольственных проблем. То есть Лавров рассказал, как все хорошо, РФ ничего не блокирует и во всем виноват Запад", - отметил Воля.
Политолог-международник добавил, что поездка министра иностранных дел России в Африку была скорее имиджевой.
"Африканское турне Лавров было скорее имиджевым. Ведь арабские государства являются партнерами России по ближневосточным делам. К примеру, Египет потребляет много как украинского, так и российского зерна. Лавров пытался рассказать правильную версию событий", - отметил Владимир Воля.
- 26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил , что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.
- 27 июля британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки.
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