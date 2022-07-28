Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

Сергей Лавров поехал по тем странам, которые с точки зрения Кремля являются важными партнерами, а может и союзниками России в Африке для того, чтобы продвигать свое видение возникновения продовольственных проблем. То есть Лавров рассказал, как все хорошо, РФ ничего не блокирует и во всем виноват Запад", - отметил Воля.

Политолог-международник добавил, что поездка министра иностранных дел России в Африку была скорее имиджевой.

"Африканское турне Лавров было скорее имиджевым. Ведь арабские государства являются партнерами России по ближневосточным делам. К примеру, Египет потребляет много как украинского, так и российского зерна. Лавров пытался рассказать правильную версию событий", - отметил Владимир Воля.

26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил , что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.

27 июля британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки.

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