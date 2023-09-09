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Африканский союз стал постоянным членом G20

9 сентября, 2023 суббота
10:26
Мир

В субботу, 9 сентября, на саммите в индийском Нью-Дели страны Группы двадцати признали Африканский союз постоянным членом

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет Reuters.

Отмечается, что Африканский союз, континентальная организация из 55 государств-членов, теперь имеет такой же статус, как и Европейский Союз – единственный региональный блок с полным членством. Ее предыдущее название было "приглашена международная организация".

Моди в своем вступительном слове на саммите пригласил главу Африканского союза Азали Ассумани занять место за столом лидеров G20 как постоянного члена.

"Для меня честь приветствовать Африканский союз как постоянного члена семьи G20. Это укрепит G20, а также усилит голос Глобального Юга", – написал премьер Индии в Twitter.

  • 5 сентября сообщалось , что Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.
  • Также накануне Группа G20 согласилась предоставить статус постоянного членства в Африканском союзе, в который входят 55 стран. В Bloomberg отмечали , что это решение позволит 55 африканским государствам обладать такими же правами, как и Европейский Союз, который является приглашенной международной организацией.
Индия
Африка
саммит G20
G-20
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