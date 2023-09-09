Африканский союз стал постоянным членом G20

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет Reuters.

Отмечается, что Африканский союз, континентальная организация из 55 государств-членов, теперь имеет такой же статус, как и Европейский Союз – единственный региональный блок с полным членством. Ее предыдущее название было "приглашена международная организация".

Моди в своем вступительном слове на саммите пригласил главу Африканского союза Азали Ассумани занять место за столом лидеров G20 как постоянного члена.

"Для меня честь приветствовать Африканский союз как постоянного члена семьи G20. Это укрепит G20, а также усилит голос Глобального Юга", – написал премьер Индии в Twitter.