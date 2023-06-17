Африканский "мирный план" бесперспективен
Африка – абсолютный рекордсмен по количеству вооруженных конфликтов, гражданских войн, государственных переворотов и случаев геноцида
Но вместо того, чтобы заняться ими, лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Республики Конго решили продвигать миротворческую миссию, чтобы остановить войну в Украине.
Президент Рамафоса сначала прибыл в Киев, затем встречается с Путиным.
Говорить в деталях об африканском плане мира особо нет смысла, поскольку в целом он повторяет "мирные планы" других очень отдаленных от зоны конфликта страны – развести войска, закрепить линию разграничения и сделать вид, что ничего не произошло. Трудно представить, чтобы на это в Украине кто-нибудь согласился.
Другая проблема со всеми этими "мирными планами" - это то, что предлагающие их страны не имеют никаких инструментов, чтобы влиять на войну. Эти инструменты – это деньги, санкции и оружие. Если у авторов мирных предложений их нет, — их слова — только "хорошие пожелания", которые можно выслушать из воспитанности.
Главный виновник войны – Путин – вообще добрых слов не понимает. На него действует только сила – сила оружия и сила денег. Если новоявленные миротворцы не готовы их предоставить, им лучше открыть офис в ООН, где они смогут писать длинные заявления о "глубокой озабоченности".
Об авторе. Сергей Таран, политолог
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