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OPINION

Африканский "мирный план" бесперспективен

17 июня, 2023 суббота
08:03
Мнение

Африка – абсолютный рекордсмен по количеству вооруженных конфликтов, гражданских войн, государственных переворотов и случаев геноцида

Но вместо того, чтобы заняться ими, лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Республики Конго решили продвигать миротворческую миссию, чтобы остановить войну в Украине.

Президент Рамафоса сначала прибыл в Киев, затем встречается с Путиным.

Говорить в деталях об африканском плане мира особо нет смысла, поскольку в целом он повторяет "мирные планы" других очень отдаленных от зоны конфликта страны – развести войска, закрепить линию разграничения и сделать вид, что ничего не произошло. Трудно представить, чтобы на это в Украине кто-нибудь согласился.

Другая проблема со всеми этими "мирными планами" - это то, что предлагающие их страны не имеют никаких инструментов, чтобы влиять на войну. Эти инструменты – это деньги, санкции и оружие. Если у авторов мирных предложений их нет, — их слова — только "хорошие пожелания", которые можно выслушать из воспитанности.

Главный виновник войны – Путин – вообще добрых слов не понимает. На него действует только сила – сила оружия и сила денег. Если новоявленные миротворцы не готовы их предоставить, им лучше открыть офис в ООН, где они смогут писать длинные заявления о "глубокой озабоченности".

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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