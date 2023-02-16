Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Они (африканские партнеры, - ред.) очень серьезно воспринимают угрозу пропаганды, которой активно занимаются Russia Today, Sputnik и информационное подразделение "Вагнера". Африканские страны, в частности, очень заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с фейками и дезинформацией", – отметил Николенко.

В МИД разработали учебный курс для дипломатов африканских стран, одно из направлений которого – борьба с пропагандой.

"Можно сказать, что 2023 год пройдет под лозунгом развития системных коммуникаций Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки", - добавил представитель министерства.