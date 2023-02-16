Африканские страны заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с российскими фейками, – МИД
Украинские дипломаты поделятся с африканскими странами опытом по борьбе с российской пропагандой. МИД разработал для иностранных коллег учебный курс
Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Они (африканские партнеры, - ред.) очень серьезно воспринимают угрозу пропаганды, которой активно занимаются Russia Today, Sputnik и информационное подразделение "Вагнера". Африканские страны, в частности, очень заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с фейками и дезинформацией", – отметил Николенко.
В МИД разработали учебный курс для дипломатов африканских стран, одно из направлений которого – борьба с пропагандой.
"Можно сказать, что 2023 год пройдет под лозунгом развития системных коммуникаций Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки", - добавил представитель министерства.
- В 2022 году президент Владимир Зеленский впервые за все время дипломатических отношений пообщался с лидерами 9 африканских стран .
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