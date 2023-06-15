О встречах президента Польши Анджея Дуды с лидерами трех африканских стран сообщила канцелярия президента Польши.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса проинформировал, что он поддерживает миротворческую инициативу лидера КНР Си Цзиньпина. Делегация лидеров африканских стран отправляется с визитами в Украину и Россию для осуществления миротворческих усилий по завершению российско-украинского конфликта.