Африканские лидеры с миротворческими инициативами по дороге в Украину встретятся с Дудой
Дуда встретится в Варшаве с президентами Коморских островов, Замбии и Южно-Африканской республики (ЮАР), которые едут с миротворческой миссией в Украину и Россию
О встречах президента Польши Анджея Дуды с лидерами трех африканских стран сообщила канцелярия президента Польши.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса проинформировал, что он поддерживает миротворческую инициативу лидера КНР Си Цзиньпина. Делегация лидеров африканских стран отправляется с визитами в Украину и Россию для осуществления миротворческих усилий по завершению российско-украинского конфликта.
- Напомним, 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
- 10 июня стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил , что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине.
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