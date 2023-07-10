Африканские лидеры призвали Путина "продемонстрировать желание двигаться к миру", – президент Сенегала
Президент Сенегала Маки Салл утверждает, что африканские лидеры призвали российского президента Владимира Путина "продемонстрировать желание двигаться к миру"
Об этом Салл сказал в интервью Financial Times .
По его словам, с таким призывом политики обратились к Путину во время "миротворческого" визита в Москву в июне.
"Перед следующим саммитом Россия – Африка (который должен состояться в конце этого месяца, – ред.) он (Путин, – ред.) должен совершить некоторые действия, чтобы продемонстрировать свое желание двигаться к миру даже в гуманитарном плане", — сказал Салл.
Он подчеркнул, что дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину депортированных детей "могут быть очень хорошим сигналом".
"Вот почему мы продолжаем использовать российско-африканский саммит, чтобы увидеть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались провести между Россией и Украиной", – сказал политик.
Отвечая на вопрос, проявлял ли Путин какую-либо склонность к миру, Салл сказал: "Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. На это мы надеемся".
Что известно о "миротворческой миссии" африканских стран
16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В инициативную группу, кроме ЮАР, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.
Впоследствии Рамафоса во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о намерении приехать в Украину с мирной инициативой африканских стран.
16 июня Рамафоса прибыл в Киев и был вынужден пережидать российский ракетный удар в укрытии, т.к. оккупанты атаковали столицу Украины "кинжалами". Позже политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и представил план из 10 пунктов, где содержатся призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и т.д.
Позже аналогичный визит африканские лидеры совершили в Москву.
Подводя итоги визитов в Украину и Россию, Рамафоса сказал, что видит основания для оптимизма.
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