Африканская футбольная сборная согласилась на товарищеский матч с Россией, но отказывается играть в РФ
Футбольная сборная страны-террориста России проведет товарищеский матч с Кенией, игра запланирована на 16 октября
Об этом сообщает российское медиа Sport24.
По словам росСМИ, генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено подтвердил товарищескую игру, которая пройдет в Турции.
"Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", - вероятно, сказал Отиено.
Ранее матч с россиянами согласился сыграть Камерун. Матч пройдет 12 октября в Москве.
- УЕФА отстранила РФ от турниров, но уже вернула команды U-17 к участию в нейтральном статусе.
- После начала полномасштабной войны российская сборная изолирована от матчей с топ-сборными. С 24 февраля 2022 года представители страны-террориста играли с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком и Египтом.
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