Африканская футбольная сборная согласилась на товарищеский матч с Россией, но отказывается играть в РФ

Об этом сообщает российское медиа Sport24.

По словам росСМИ, генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено подтвердил товарищескую игру, которая пройдет в Турции.

"Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", - вероятно, сказал Отиено.

Ранее матч с россиянами согласился сыграть Камерун. Матч пройдет 12 октября в Москве.