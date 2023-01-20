Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Война России против Украины особенно сильно бьет по африканцам, обостряя продовольственную безопасность и создавая ненужное давление на экономику континента", - подчеркнула она.

По ее словам, министерство финансов подсчитало, что потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты "Большой семерки" может сэкономить 17 крупнейшим нетто-импортерам нефти в 6 млрд долларов в год.

Еллен добавила, что некоторые страны с развивающимся рынком экономят еще больше, используя потолок цены, чтобы договориться о больших скидках с Россией, и Министерство финансов поощряет других последовать этому примеру.

Кроме того, глава Минфина США подчеркнула, что Штаты работают с африканскими лидерами, чтобы смягчить ущерб, причиненный "незаконной и неспровоцированной войной" России в Украине, которая вместе с COVID-19 замедлила рост и толкнула миллионы африканцев к бедности и голоду.

В прошлом году Вашингтон выделил около 13 миллиардов долларов на экстренную и продовольственную помощь, а сейчас налаживает стратегическое партнерство между США и Африкой, чтобы удовлетворить краткосрочные потребности более 300 миллионов африканцев в продовольствии.

"Мы считаем, что международному сообществу, в частности Китаю, необходимо обеспечить существенное облегчение бремени задолженности, чтобы помочь странам восстановить свои позиции. Своевременное облегчение бремени задолженности отвечает интересам как должников, так и кредиторов", - сказала она.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

10 января сообщалось , что коалиция Группы семи будет пытаться установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты, торгующиеся с прибавкой к сырой нефти, а другую — для торгующихся со скидкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb