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Африка сэкономит миллиарды долларов благодаря потолку цен на нефть из РФ, - Минфин США

20 января, 2023 пятница
16:33
Мир

Война России против Украины обостряет продовольственную безопасность и давит на экономику Африки, миллиарды долларов удастся сэкономить благодаря потолку цен на нефть из РФ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Война России против Украины особенно сильно бьет по африканцам, обостряя продовольственную безопасность и создавая ненужное давление на экономику континента", - подчеркнула она.

По ее словам, министерство финансов подсчитало, что потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты "Большой семерки" может сэкономить 17 крупнейшим нетто-импортерам нефти в 6 млрд долларов в год.

Еллен добавила, что некоторые страны с развивающимся рынком экономят еще больше, используя потолок цены, чтобы договориться о больших скидках с Россией, и Министерство финансов поощряет других последовать этому примеру.

Кроме того, глава Минфина США подчеркнула, что Штаты работают с африканскими лидерами, чтобы смягчить ущерб, причиненный "незаконной и неспровоцированной войной" России в Украине, которая вместе с COVID-19 замедлила рост и толкнула миллионы африканцев к бедности и голоду.

В прошлом году Вашингтон выделил около 13 миллиардов долларов на экстренную и продовольственную помощь, а сейчас налаживает стратегическое партнерство между США и Африкой, чтобы удовлетворить краткосрочные потребности более 300 миллионов африканцев в продовольствии.

"Мы считаем, что международному сообществу, в частности Китаю, необходимо обеспечить существенное облегчение бремени задолженности, чтобы помочь странам восстановить свои позиции. Своевременное облегчение бремени задолженности отвечает интересам как должников, так и кредиторов", - сказала она.

  • 5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
  • 10 января сообщалось , что коалиция Группы семи будет пытаться установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты, торгующиеся с прибавкой к сырой нефти, а другую — для торгующихся со скидкой.

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2023, пятница
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