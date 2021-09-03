Афганское сопротивление заявило, что бойцы окружили большую группу талибов в долине Панджшер
Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что бойцы окружили большую группу талибов на северо-востоке долины Панджшер
Об этом он сказал в эфире ВВС, передает Интерфакс-Украина .
"Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться", - сказал Назари.
Он также опроверг сообщения о том, что талибы установили контроль над провинцией Панджшер, призвав не верить "их пропаганде".
"Машина пропаганды" Талибана "продолжает публиковать одни и те же заявления о том, что Панджшер упал. Так уже было на прошлой неделе, но все это - неправда. Все как раз наоборот: Фронт национального сопротивления заставил их отступать", - сказал он.
- Напомним, Талибан заявил, что захватил провинцию Панджшер - последнюю, которая была не под контролем движения.
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