Афганское сопротивление заявило, что бойцы окружили большую группу талибов в долине Панджшер

Об этом он сказал в эфире ВВС, передает Интерфакс-Украина .

"Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться", - сказал Назари.

Он также опроверг сообщения о том, что талибы установили контроль над провинцией Панджшер, призвав не верить "их пропаганде".

"Машина пропаганды" Талибана "продолжает публиковать одни и те же заявления о том, что Панджшер упал. Так уже было на прошлой неделе, но все это - неправда. Все как раз наоборот: Фронт национального сопротивления заставил их отступать", - сказал он.

Напомним, Талибан заявил, что захватил провинцию Панджшер - последнюю, которая была не под контролем движения.