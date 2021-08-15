Афганский президент Гани отдал власть талибам и вылетел в Таджикистан, - Al Jazeera

После этого он вылетел в соседний Таджикистан, передает Еспресо.TV .



Информацию распространил арабский телеканал Al Jazeera .



Ее также подтверждают Al Arabia и Reuters.



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Дополнительные подробности в общении с журналистами таджикской информагентства Asia-Plus приводит Саджади Нуристане, чиновник из аппарата Гане.



По словам Нуристани, Ашрафа Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и руководитель его администрации Фазл Махмуд Фазли.



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Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.

Между тем в покоренной Талибаном стране и ее столице отныне внедряются жесткие нормы шариата.

В частности, первое, что сразу заметили журналисты, так это закрашивание рекламы с открытыми женскими лицами .



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