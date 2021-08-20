Афганский футболист погиб в отсеке для шасси самолета, пытаясь бежать из страны
19-летний футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари погиб, когда пытался бежать из страны на военном самолете США после прихода к власти группировки "Талибан"
Об этом сообщает BBC .
Гибель футболиста подтвердили в Управлении физического воспитания и спорта Афганистана /
Вероятно, Анвари и другие люди, которые спрятались в отсек, погибли из-за недостатка кислорода. Тело футболиста нашли уже фрагментированным. Другие подробности гибели неизвестны.
16 августа американский военный самолет имел эвакуировать людей из Кабула. Часть людей, которые оставались в аэропорту и хотели покинуть Афганистан, залезли на крылья и отсек для шасси самолета.
В Военно-воздушных силах США сообщали, что самолет после получения разрешения на взлет двигался медленно, чтобы дать людям спрыгнуть без травм. Их также отгоняли военные на автомобилях, охранявших аэропорт.
Через некоторое время пилоты увидели, что не могут свернуть шасси. Один из техников на борту увидел "неопределенное количество" людей, которых раздавило в самолете. В США началось расследование случившегося.
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