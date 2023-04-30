Афганские женщины вышли на протесты против признания властей Талибана

Об этом информирует Alarabiya News .

В субботу около 25 женщин прошли шествием по жилому району Кабула. Это произошло накануне саммита ООН в Дохе, в ходе которого, по словам организации, будет обсуждаться "длительный путь вперед" для Афганистана.

Марш длился не больше 10 минут и прошел без столкновений с силами безопасности. Участники шествия скандировали "Признание Талибана - нарушение прав женщин".

"Афганцы – заложники Талибана. Мы будем бороться, мы умрем, мы заберем свои права", – скандировали женщины.

Пока Талибан не признан легитимным правительством ни одним из государств после того, как захватил власть после вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана в 2021 году. С тех пор в стране протестующих, выступавших против ограничений на права женщин, избивали или задерживали. Силы безопасности разгоняли акции протеста.