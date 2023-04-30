Афганские женщины вышли на протесты против признания властей Талибана
В субботу, 29 апреля, в столице Афганистана Кабуле женщины вышли на протесты, чтобы в преддверии саммита ООН на следующей неделе призвать другие страны официально не признавать правительство Талибана
Об этом информирует Alarabiya News .
В субботу около 25 женщин прошли шествием по жилому району Кабула. Это произошло накануне саммита ООН в Дохе, в ходе которого, по словам организации, будет обсуждаться "длительный путь вперед" для Афганистана.
Марш длился не больше 10 минут и прошел без столкновений с силами безопасности. Участники шествия скандировали "Признание Талибана - нарушение прав женщин".
"Афганцы – заложники Талибана. Мы будем бороться, мы умрем, мы заберем свои права", – скандировали женщины.
Пока Талибан не признан легитимным правительством ни одним из государств после того, как захватил власть после вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана в 2021 году. С тех пор в стране протестующих, выступавших против ограничений на права женщин, избивали или задерживали. Силы безопасности разгоняли акции протеста.
- 26 апреля официальные лица США заявили, что Талибан убил руководителя террористической организации "Исламское государство", обвиняемого в планировании взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году.
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