Афганские беженцы напали на женщину-военную в США
Американская воеенослужащая подверглась нападению со стороны афганских беженцев, размещенных в лагере на армейской базе Форт-Блисс в штате Нью-Мексико
По ее словам, на нее напала "группа эвакуированных мужчин", информирует Еспресо.TV .
Это произошло 19 сентября, сообщает ABC News .
ФБР начало расследование.
Командование заверил, что на базе усилены меры безопасности.
Справка
В Форт-Блиссе сейчас находится не менее 10 тыс. афганских беженцев обоих полов.
При этом американские чиновники уверяют, что все эвакуированы якобы проходили тщательную проверку перед тем, как они были вывезены самолетами в США.
Как отмечает ABC, в другом лагере для вынужденных переселенцев из Афганистана - в Форт-Маккой, штат Висконсин - на этой неделе имели место два ареста.
32 -летнего Мохаммада Харуна Имаада обвинили в удушении собственной жены, а 20-летний Бахрулла Нури подозревается в попытке в попытке совершить половой акт с несовершеннолетней лицом.
В Форт-Маккей размещено 13 тыс. афганцев.
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