Афганские беженцы напали на женщину-военную в США

По ее словам, на нее напала "группа эвакуированных мужчин", информирует Еспресо.TV .



Это произошло 19 сентября, сообщает ABC News .







ФБР начало расследование.



Командование заверил, что на базе усилены меры безопасности.







Справка



В Форт-Блиссе сейчас находится не менее 10 тыс. афганских беженцев обоих полов.



При этом американские чиновники уверяют, что все эвакуированы якобы проходили тщательную проверку перед тем, как они были вывезены самолетами в США.



Как отмечает ABC, в другом лагере для вынужденных переселенцев из Афганистана - в Форт-Маккой, штат Висконсин - на этой неделе имели место два ареста.



32 -летнего Мохаммада Харуна Имаада обвинили в удушении собственной жены, а 20-летний Бахрулла Нури подозревается в попытке в попытке совершить половой акт с несовершеннолетней лицом.



В Форт-Маккей размещено 13 тыс. афганцев.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb