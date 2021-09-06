Афганская оппозиция заявила, что убит один из лидеров "Талибана"

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на заявление афганской оппозиции.

Сообщается, что Фасихуддин был убит вместе с шестью охранниками в районе Пишгур провинции Панджшер.

5 сентября ряд источников, близких к антиталибивскому движению, сообщили о гибели в Панджшере пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм Панджшерской долины с нескольких направлений. По данным Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

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