Афганская оппозиция заявила, что убит один из лидеров "Талибана"
Один из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Фасихуддин (более известный как Мавлави Махдум) был убит в ночь на 6 сентября во провинции Панджшер
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на заявление афганской оппозиции.
Сообщается, что Фасихуддин был убит вместе с шестью охранниками в районе Пишгур провинции Панджшер.
5 сентября ряд источников, близких к антиталибивскому движению, сообщили о гибели в Панджшере пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти.
За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм Панджшерской долины с нескольких направлений. По данным Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.
- Напомним, что 5 сентября верховный политический лидер движения "Талибан", мулла Абдул Гани Барадар заявил о формировании его людьми инклюзивного правительства .
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