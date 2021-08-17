Афганистан: вице-президент заявил, что берет власть и продолжает борьбу с талибами на фоне остановки помощи от НАТО
17 августа первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что согласно Конституции после побега президента он принимает его полномочия, и призвал народ к борьбе с "Талибаном"
Об этом первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в Twitter.
"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению ", - написал Салех.
Вскоре он написал второй твит, в котором заявил, что согласно Конституции является и. о. президента страны. Напомним президент Ашраф Гани покинул страну после подписания капитуляции в воскресенье, 15 августа.
"Согласно Конституции Афганистана при отсутствии, побеге, отставке или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным и.о. президента. Я обращаюсь ко всем лидерам, чтобы обеспечить их поддержку и консенсус", - добавил он.
Столтенберг объяснил, что сейчас все средства в тресте Афганской национальной армии, которые были назначены на поддержку местных военнослужащих, - были заморожены.
Также генсек НАТО добавил, что Альянс может прибегать к точечным ударам по террористам, если они вернутся на территорию Афганистана.
- Напомним, в ночь на вторник, 17 августа, стало известно, что первый вице-президент Салех и сын легендарного полевого командира, моджахеда Ахмад Шаха Масуда по прозвищу "Пенджарский лев" продолжили борьбу на севере Афганистана.
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