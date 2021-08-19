Афганистан: в День независимости страны талибы провозгласили Исламский эмират на востоке - убиты в протестах

Об этом рассказывает Reuters .



В центре приграничной с Пакистаном провинции Кунар - городе Асадабад - талибы убили нескольких протестующих, которые вышли на демонстрацию с национальными флагами страны.



По словам одного из участников митинга, несколько человек погибли и получили ранения в результате давки и стрельбы, начатой талибами. При этом собеседник Al Arabiya уточнил, что на данный момент неизвестно, от чего именно погибли люди.



Он отметил, что на акцию вышли сотни людей.



Напомним, талибы не пользуются национальным флагом. Их знамя - белое полотно с Шахадом - надписью, которая означает "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед - пророк его".



Отметим, 18 августа сообщалось об аналогичном митинге в центре соседней провинции Нангархар - 280-тысячном Джелалабаде. Там местные также прошли по городу демонстрацией с национальными флагами и сняли с флагштока флаг талибов в центре. Исламисты в ответ открыли огонь по толпе. По словам анонимного врача из города в ходе атаки погиб по меньшей мере один демонстрант.



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Позиции талибов на востоке пока туманны. Так, город Джелалабад показалось без боя. Впрочем, это произошло после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны.



"Наш флаг, наша идентичность", - такой лозунг произносили афганцы с национальными черно-красно-зелеными флагами в День независимости, 19 августа, на митингах, которые прокатились северо-востоком страны,



В ходе митинга в Асадабаде местные подняли национального флага над городом. Как пишет журналист-фрилансер Франц Марти, знамя исламистов не продержалось в городе и двух дней.

Отметим, по состоянию на 19 августа талибы не контролируют провинции Панджер и Парван, где Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллою Салехом , бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, призвал афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерський лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.

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В то же время представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил, что отныне Исламская республика Афганистан будет именоваться Исламского Эмирата.