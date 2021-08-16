Афганистан: талибы взяли под охрану российское посольство

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление посла Дмитрия Жирнова и директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.



"Ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз подтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет", - заявил российский посол в Афганистане агентству "РИА Новости".



Отметим, 15 августа директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Замер Кабулов сообщил, что посольство в Кабуле продолжит работать. Он также рассказал, что Россия работает над созывом экстренного заседания Совета безопасности ООН.



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16 августа в комментарии "Эхо Москвы" Кабулов рассказал, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства.



"Завтра, 17 августа, талибы будут обсуждать с послом детали на более долгосрочную перспективу", - добавил он.

Напомним, Украина эвакуировала из Кабула 79 человек из шести стран.

В Афганистане остаются около 50 граждан Украины. Посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане поручено заниматься проблемой их эвакуации