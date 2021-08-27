Афганистан превратится в силовой хаб, который будет предоставлять наемников и оружие, - эксперт

Такое мнение он высказывания в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Афганистан сейчас не только представляет собой вакуум сил, которые будут пытаться занять другие государства, а сам он будет представлять довольно неплохой силовой хаб. То есть, нужно понимать, что в Афганистане столкнутся интересы Китая, России и ее сателлитов. Сам Афганистан станет достаточно интересным игроком на международной политической арене. Поскольку войска Талибана, которые после установления власти во всем Афганистане, получат огромный массив оружия и тренированных бойцов," - пояснил Краев



Краев уверен, что Афганистан ждут неплохие перспективы. Поскольку, по его словам, победу Талибана положительно восприняли организации, принимающих участие во всемирном джихаде.



"Победу талибов в Афганистане достаточно позитивно воспринимают организации всемирного джихада. Именно поэтому Афганистан может стать своеобразным хабом, который будет помогать и оказывать наемников и оружие. Я считаю, что сейчас Афганистан ждут такие же перспективы, которые были у них в XIX веке", - добавил Краев.



Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".

24 августа "Талибан" не согласился продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа



25 августа президент США Джо Байден заявил, что США готовы завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа



В Афганистане остается около 150 граждан США и 1,8 тыс. Сотрудников посольства, которых правительство планирует эвакуировать за 36 часов и прекратить спасательную операцию , утверждают источники журналистов в Вашингтоне.



26 августа в результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения



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