Афганистан: Масуд договорился с талибами о временном перемирии

Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя Национального собрания Мухаммад Алам Езидьяр, передает "Бабель".

Прямой диалог происходил в провинции Парван. Делегация талибов состояла из семи человек, а Фронта национального сопротивления - из 12.

"Стороны договорились продолжать диалог о мире, чтобы избежать вооруженных атак на позиции друг друга", - пояснил представитель антиталибского движения Абдул Хафиз Мансур. Дата следующей встречи будет согласованыа позже.Силы повстанцев Ахмада Масуда, насчитывают около 6 тыс. человек. У них нет тяжелого оружия, танков или авиации. Впрочем, в ряды сопротивления нового "Северного Альянса", он же - "Силы национального сопротивления", влились спецназовцы и некоторые армейские части.

"Переговоры нужно возобновить для достижения прочного мира и стабильности в стране", - подчеркнул Мухаммад Алам Эзидьяр.

Отметим, что Панджшер остается единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там сын одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда - Ахмад Мансур собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Он заявил, что надеется провести с исламистами мирные переговоры, но его силы готовы к бою.