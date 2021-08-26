Афганистан: Масуд договорился с талибами о временном перемирии
26 августа на переговорах в центре провинции Парван Чарикар талибы и "Силы национального сопротивления" Ахмада Масуда-младшего договорились временно прекратить боевые действия в Панджере и Баглане
Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя Национального собрания Мухаммад Алам Езидьяр, передает "Бабель".
Прямой диалог происходил в провинции Парван. Делегация талибов состояла из семи человек, а Фронта национального сопротивления - из 12."Стороны договорились продолжать диалог о мире, чтобы избежать вооруженных атак на позиции друг друга", - пояснил представитель антиталибского движения Абдул Хафиз Мансур. Дата следующей встречи будет согласованыа позже.
Силы повстанцев Ахмада Масуда, насчитывают около 6 тыс. человек. У них нет тяжелого оружия, танков или авиации. Впрочем, в ряды сопротивления нового "Северного Альянса", он же - "Силы национального сопротивления", влились спецназовцы и некоторые армейские части.
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"Переговоры нужно возобновить для достижения прочного мира и стабильности в стране", - подчеркнул Мухаммад Алам Эзидьяр.
Отметим, что Панджшер остается единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там сын одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда - Ахмад Мансур собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Он заявил, что надеется провести с исламистами мирные переговоры, но его силы готовы к бою.
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