Афганистан хотят покинуть еще 74 украинца, - МИД
Из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят эвакуироваться
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".
"На сегодня посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, выразивших желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.
Енин также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольства в Узбекистане и Таджикистане. Дипломатические учреждения разрабатывают маршруты эвакуации.
- Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватило исламистское движение "Талибан".
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