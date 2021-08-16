Афганистан хотят покинуть еще 74 украинца, - МИД

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".



"На сегодня посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, выразивших желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.



Енин также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольства в Узбекистане и Таджикистане. Дипломатические учреждения разрабатывают маршруты эвакуации.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватило исламистское движение "Талибан".

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