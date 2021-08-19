Афганистан больше не "инкубатор экстремизма", - Байден

Об этом президент США Джо Байден рассказал в интервью ABC News.



Байден отметил, что Афганистан - это "не тот инкубатор экстремизма, каким он был до терактов 11 сентября".



"Аль-Каида, ИГИЛ, они метастазировали. Существует значительно большая угроза для США со стороны Сирии. Со стороны Восточной Африки существует значительно большая угроза", - сказал Байден, заявив, что США сохраняют способность устранить эти угрозы, не имея военного присутствия на местах .



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"У моего отца было выражения - если для вас все одинаково важно, то для вас ничего не важно. Мы должны сосредоточиться на том, где угроза самая большая", - добавил он.



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Также Байден заявил, что военные США будут оставаться в Афганистане, пока из этой страны не будут эвакуированы все американцы: в случае необходимости даже после 31 августа - даты окончательного вывода войск из страны. При этом он добавил, что эвакуируют столько афганцев, сколько смогут.

Напомним, 6 июля военные США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили об уничтожении 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

15 августа талибы без сопротивления взяли столицу Афганистана Кабул.

По состоянию на 19 августа талибы не контролируют провинции Панджер и Парван, где Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллой Салехом, бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, призвал афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.

19 августа, в день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан". На востоке в городе Асадабад - центре провинции Кунар с населением, на 2021 составляли почти 50 тыс., исламисты убили нескольких протестующих, с национальными флагами вышли на улицы