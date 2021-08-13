Афганистан: беженцы заполонили Кабул, талибы продолжают наступление
По состоянию на конец 13 августа под контролем талибов были второй, третий и пятый по населению города Афганистана - Кандагар, Герат и Кундуз. Дипмиссии многих стран заявляют о сокращении представительств или их полной эвакуации. В Кабуле много беженцев, бегущих под защиту светского правительства
Об этом сообщают ВВС и Аль-Джазира.
Вечером 12 августа, после взятия под контроль стратегически важных Газни и Кандагара, боевики "Талибана" захватили Герат - ключевой город запада страны. Четвертый город по численности населения, Мазари-Шариф, держит оборону.
13 августа талибы взяли под контроль такие центры провинций: Калат, Теренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Калаи Нау и Лашкаргах. Последний - центр выращивания мака и героинового промысла.
В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Афганистан приближается к всеобъемлющей гражданской войне, и Запад должен понимать, что "Талибан" - это не монолитная вооруженная группировка, поскольку включает в себя множество меньших конкурирующих фракций, претендующих на власть.
Между тем, в Кабул прибывают тысячи людей, и это число увеличивается с каждым часом. Они бежали из своих домов, взяв только самое необходимое. Это люди, у которых были дома и работа, магазины и фермы - и они все это бросили за пару часов, просто чтобы не быть убитыми.
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Люди недовольны тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы. Правительство обещает, что разместит их в мечетях и окажет им помощь. Но помощи и мест не хватает для всех, кому она нужна.
В пятницу пришло сообщение о ом, что США отправят в аэропорт Кабула около 3 тыс. военнослужащих для эвакуации сотрудников посольства специальными рейсами.
Американское посольство заявило, что обладает информацией о казни талибами сдавшихся в плен афганских солдат, назвав это возможным военным преступлением.
Великобритания направляет 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну. Персонал посольства Великобритании сокращен до минимума.
Швеция решила ограничить число сотрудников посольства в Кабуле, сообщил МИД. Также Испания объявила о начале эвакуации сотрудников посольства в Афганистане.
Норвегия и Дания объявили, что закрывают посольства в Кабуле и эвакуируют сотрудников.
- Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
- 24 июля президент США Джо Байден пообещал выделить Афганистану $3,3 млрд на поддержку сил безопасности
- 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара, нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили об уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в страну 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
- 10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана.
- По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны. Бои правительства и боевиков "Талибана" ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.
- В тот же день "Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второго по величине в Афганистане. Вскоре был взят Герат
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