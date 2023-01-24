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АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают около 55% общего потребления электричества в стране

24 января, 2023 вторник
14:16
Общество

В настоящее время восемь блоков АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, обеспечивают около 55% общего потребления электроэнергии в стране

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"24 января 2022 года, 8 блоков украинских АЭС на подконтрольном государстве территории функционируют на максимальной номинальной мощности и обеспечивают около 55% общего потребления электроэнергии в стране", - говорится в сообщении.

Все восемь блоков работают на максимальной мощности. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

В то же время подчеркивают, что один из блоков Энергоатома находится на плановом ремонте. Он проводится раз в четыре года, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность.

В пресс-службе также добавили, что Запорожская АЭС, оккупированная сейчас россиянами, продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды. Впрочем, все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, а оккупанты блокируют их включение.

  • 20 января стало известно, что захватчики на временно оккупированной ЗАЭС не могут запустить энергоблоки: украинские специалисты отказались от сотрудничества, а собственных кадров не хватает.

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война с Россией
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