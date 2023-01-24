АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают около 55% общего потребления электричества в стране
В настоящее время восемь блоков АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, обеспечивают около 55% общего потребления электроэнергии в стране
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
"24 января 2022 года, 8 блоков украинских АЭС на подконтрольном государстве территории функционируют на максимальной номинальной мощности и обеспечивают около 55% общего потребления электроэнергии в стране", - говорится в сообщении.
Все восемь блоков работают на максимальной мощности. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.
В то же время подчеркивают, что один из блоков Энергоатома находится на плановом ремонте. Он проводится раз в четыре года, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность.
В пресс-службе также добавили, что Запорожская АЭС, оккупированная сейчас россиянами, продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды. Впрочем, все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, а оккупанты блокируют их включение.
- 20 января стало известно, что захватчики на временно оккупированной ЗАЭС не могут запустить энергоблоки: украинские специалисты отказались от сотрудничества, а собственных кадров не хватает.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное