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Аэроразведка показала, как наши сбили боевой вертолет оккупантов (видео)

5 мартa, 2022 суббота
11:25
война с Россией Stinger

Вертолет сбили час назад

Управление страткоммуникаций обнародовало видео, как украинские защитники сбивают боевой вертолет оккупантов.

Ролик появился на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины

"Час назад сбит очередной вертолет ВС страны-агрессора. Спасибо за видео аэроразведке за это оперативное видео! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так работает Стингер – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух".

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