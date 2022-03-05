Аэроразведка показала, как наши сбили боевой вертолет оккупантов (видео)
Вертолет сбили час назад
Управление страткоммуникаций обнародовало видео, как украинские защитники сбивают боевой вертолет оккупантов.
Ролик появился на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины
"Час назад сбит очередной вертолет ВС страны-агрессора. Спасибо за видео аэроразведке за это оперативное видео! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что так работает Стингер – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух".
- Напомним, с 24 февраля на 5 марта ориентировочные боевые потери России в войне с Украиной составили более 10 000 военнослужащих, 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем и 50 ракетных систем залпового огня.
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