Аэропорт Житомира обстреляли с территории Беларуси, - Центр стратегических коммуникаций
По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и советник главы МВД Антон Геращенко.
Точное время ракетного удара не уточняется.
По информации Геращенко, выпущенные с территории Беларуси ориентировочно в 17.00 ракеты были направлены на международный аэропорт "Житомир". Об уровне разрушения аэродрома пока данных нет.
Геращенко также предположил, что трем областям стоит быть готовыми к вторжению белорусских войск. Речь идет о Волынской, Ровенской и Житомирской области.
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