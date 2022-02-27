Аэропорт Житомира обстреляли с территории Беларуси, - Центр стратегических коммуникаций

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и советник главы МВД Антон Геращенко.

Точное время ракетного удара не уточняется.

По информации Геращенко, выпущенные с территории Беларуси ориентировочно в 17.00 ракеты были направлены на международный аэропорт "Житомир". Об уровне разрушения аэродрома пока данных нет.

Геращенко также предположил, что трем областям стоит быть готовыми к вторжению белорусских войск. Речь идет о Волынской, Ровенской и Житомирской области.

