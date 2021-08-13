Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс
Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс из США
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Согласно сообщению, в аэропорту "Житомир" пограничники оформили первый самолет. Он прилетел из США с двумя гражданами Украины на борту.
Отмечается, что самолет примет участие в космическом фестивале Korolov Avia Fest 2021, который состоится в Житомире на выходных.
В пресс-службе напомнили, что новый пункт пропуска в аэропорту Житомира был открыт 30 июня этого года.
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