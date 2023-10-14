Аэропорт Венеции из-за чаек остановил работу на более часа

Об этом сообщает BBC.

Аэропорт Marco Polo в Венеции был закрыт в 09:45 по местному времени, а уже в 11:20 он работал в штатном режиме. Запланированные авиарейсы были перенаправлены в Тревизо, Верону, Триест и Милан.

В общем, за время прекращения деятельности венецианского аэропорта было отменено четырнадцать авиарейсов, в то время как еще несколько были задержаны.

Аэропорт Марко Поло просил прощения у пассажиров, пострадавших от сбоя.

Столкновения с птицами в аэропортах чаще всего случаются во время взлета и посадки и могут нанести ущерб самолетам, говорится в материале.