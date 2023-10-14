Аэропорт Венеции из-за чаек остановил работу на более часа
Аэропорт Венеции в пятницу был закрыт более часа, а рейсы были перенаправлены в другие города из-за присутствия на территории стаи чаек.
Об этом сообщает BBC.
Аэропорт Marco Polo в Венеции был закрыт в 09:45 по местному времени, а уже в 11:20 он работал в штатном режиме. Запланированные авиарейсы были перенаправлены в Тревизо, Верону, Триест и Милан.
В общем, за время прекращения деятельности венецианского аэропорта было отменено четырнадцать авиарейсов, в то время как еще несколько были задержаны.
Аэропорт Марко Поло просил прощения у пассажиров, пострадавших от сбоя.
Столкновения с птицами в аэропортах чаще всего случаются во время взлета и посадки и могут нанести ущерб самолетам, говорится в материале.
- В конце августа в Британии произошел масштабный сбой систем управления воздушным движением – власти исключили кибератаку и разрешили ситуацию через несколько дней.
- В сентябре антимонопольное ведомство Италии начало расследование против крупнейшего лоукостера Европы Ryanair, обвинив его в злоупотреблении господствующим положением на рынке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное