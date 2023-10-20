Аэропорт в Борисполе планирует начать прием рейсов через месяц после конца войны

Об этом рассказал генеральный директор Алексей Дубревский в интервью Politico .

"Мы не хотим тратить один-два года на размышления: "Что мы будем делать после войны?" Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно быстрее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – сказал он. он.

Аэропорт сохранил большую часть персонала и заключил соглашения с авиакомпаниями. Ежемесячно на содержание работников и электроэнергию тратит 3,2 млн. евро в месяц. 1,8 млн евро потратили на восстановление поврежденной российскими войсками инфраструктуры.

Дубревский уверен, что после войны в Украину вернутся миллионы украинских беженцев.

По его мнению, ожидается увеличение грузовых рейсов, связанных с послевоенным восстановлением Украины. А также будет отложен туристический спрос.

"Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть воочию наших героев и пожать им руку, и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", - отметил гендиректор аэропорта.