Аэропорт в Борисполе планирует начать прием рейсов через месяц после конца войны
Международный аэропорт "Борисполь" под Киевом готов начать принимать самолеты уже через месяц после окончания войны
Об этом рассказал генеральный директор Алексей Дубревский в интервью Politico .
"Мы не хотим тратить один-два года на размышления: "Что мы будем делать после войны?" Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно быстрее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – сказал он. он.
Аэропорт сохранил большую часть персонала и заключил соглашения с авиакомпаниями. Ежемесячно на содержание работников и электроэнергию тратит 3,2 млн. евро в месяц. 1,8 млн евро потратили на восстановление поврежденной российскими войсками инфраструктуры.
Дубревский уверен, что после войны в Украину вернутся миллионы украинских беженцев.
По его мнению, ожидается увеличение грузовых рейсов, связанных с послевоенным восстановлением Украины. А также будет отложен туристический спрос.
"Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть воочию наших героев и пожать им руку, и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", - отметил гендиректор аэропорта.
- 7 июня во Львовской ОВА сообщили , что подняли вопрос об открытии аэропорта для создания гуманитарного коридора.
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