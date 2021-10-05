Аэропорт Ривне принял Boeing впервые за минимум 20 лет

Об этом сообщила пресс- служба Ривненского областного совета.

"Борт доставил 49 пассажиров из международного аэропорта Швехате (Вена). 4 октября, с аэродрома Boeing вылетел в международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Последний раз Boeing в Ривне приземлялся еще во времена войны в Югославии. Некоторые самолеты тогда частично базировались здесь", - говорится в сообщении.

По словам директора аэропорта Александра Якубца, несмотря на то, что самолет приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон еще нужно расширить дорожку и обновить светосигнальную систему для захода на посадку.

Из-за частичной реконструкции аэропорт не сможет полноценно функционировать в течение длительного времени.

По предварительной информации, работы будут проводиться до мая.

