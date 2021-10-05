Аэропорт Ривне принял Boeing впервые за минимум 20 лет
Международный аэропорт "Ривне" впервые за 20 лет принял самолет Boeing 737-500
Об этом сообщила пресс- служба Ривненского областного совета.
"Борт доставил 49 пассажиров из международного аэропорта Швехате (Вена). 4 октября, с аэродрома Boeing вылетел в международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Последний раз Boeing в Ривне приземлялся еще во времена войны в Югославии. Некоторые самолеты тогда частично базировались здесь", - говорится в сообщении.
По словам директора аэропорта Александра Якубца, несмотря на то, что самолет приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон еще нужно расширить дорожку и обновить светосигнальную систему для захода на посадку.
Из-за частичной реконструкции аэропорт не сможет полноценно функционировать в течение длительного времени.
По предварительной информации, работы будут проводиться до мая.
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