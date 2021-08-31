Аэропорт Киев планирует перевести все основные сервисы в электронный формат

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



По словам директора по развитию международного аэропорта Киев Евгения Билыка, все основные сервисы аэропорта планируется перевести в электронный формат.



"Совместно с генеральным директором Ольгой Товкес мы смотрим сейчас в сторону диджитализации, разработки маркетплейсов и e-commerce-модуля для комфорта пассажиров и более эффективного управления нашими доходами", - цитирует агентство слова Билыка.



Он отметил, что в электронный формат может быть переведена не только приоритетная регистрация, но и ускоренное прохождение формальностей, уплата парковки и продуктов.



Билык добавил, что пока модуль находится в стадии разработки, но уже известно, что это будет приложение, которое каждый пассажир сможет установить и заказать любую услугу из любой точки мира.

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