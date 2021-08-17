Аэропорт Херсон закроется на реконструкцию до конца года

Об этом в Facebook сообщила пресс служба аэропорта Херсон.



"В связи с реализацией проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Херсон с 1 сентября в аэропорту начнется работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что аэропорт будет полностью закрыт с 20 сентября до завершения реконструкции, которая ориентировочно планируется на конец декабря 2021 года.

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