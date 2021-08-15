Аэропорт Кабула обстреливают

Об этом предупреждает посольство Соединенных Штатов Америки в Афганистане, просит учитывать данное обстоятельство тем, кто сейчас собирается вылететь из страны, передает Еспресо.TV .



"Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в частности, в аэропорту. Есть сообщение о ведении по нему огня, поэтому мы инструктируем граждан США оставаться на месте", - говорится в сообщении.



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Желающих оформить в посольстве выездные документы просят это делать онлайн.



Есть также пока не подтвержденные сообщения с места событий о якобы обстреле аэродрома.



Там сейчас находятся дипломаты США и стран Европы, а также ограниченный иностранный контигент и группа беженцев.

Напомним, светский президент Афганистана Ашраф Гани мирно отдал власть талибам и вылетел в Таджикистан .





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