Аэропорт Кабула закрыли на влет и вылет из-за теракта

Об этом пишут New York Times , WSJ и СNN со ссылкой на Пентагон и источники.



Сообщается, что в отдельных инцидентах в аэропорту в понедельник американские войска застрелили двух вооруженных мужчин, которые приблизились к периметру, который находился под их охраной.



Чиновник на условиях анонимности лишь сказал журналистам, что мужчины были вооружены, и США не подтвердили, что они были членами "Талибана".



Читайте также: Командование США в Кабуле просит талибов не вмешиваться в эвакуацию



Пентагон сообщил, что в Афганистан будут переброшены еще тысяча солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. Контингент, таким образом, будет увеличен до 7000.



В то же время на фоне последней атаки аэропорт Кабула временно закрыт для всех рейсов, включая военные.

Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома

Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана