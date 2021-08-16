Аэропорт Кабула закрыли на влет и вылет из-за теракта
16 августа в аэропорту Кабула после переговоров между командованием США и талибами американские военные предотвратили теракт: были застрелены двое вооруженных афганцев
Об этом пишут New York Times , WSJ и СNN со ссылкой на Пентагон и источники.
Сообщается, что в отдельных инцидентах в аэропорту в понедельник американские войска застрелили двух вооруженных мужчин, которые приблизились к периметру, который находился под их охраной.
Чиновник на условиях анонимности лишь сказал журналистам, что мужчины были вооружены, и США не подтвердили, что они были членами "Талибана".
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Пентагон сообщил, что в Афганистан будут переброшены еще тысяча солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. Контингент, таким образом, будет увеличен до 7000.
В то же время на фоне последней атаки аэропорт Кабула временно закрыт для всех рейсов, включая военные.
- Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана
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