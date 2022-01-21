Аэропорт "Борисполь" весной возобновит работу терминала F, закрытого в начале пандемии

Об этом сообщает Avianews.



Издание пишет, что этот аэровокзальный комплекс был закрыт 2 года назад после введения ограничений на путешествия по всему миру и значительного падения пассажиропотока. Для экономии средств все рейсы сосредоточили в терминале D, который на тот момент был полупустым.



Работу терминала F решили возобновить для разгрузки основного терминала D. Финплан аэропорта Борисполь на 2022 год предусматривает обслуживание 13,1 млн пассажиров – в пиковые часы пропускная способность терминала D не сможет справиться с фактическим числом вылетающих или прилетающих пассажиров.



По словам представителя аэропорта, в аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, специализирующихся на прямых перелетах. В настоящее время аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками об изменении терминала, однако пока не готов обнародовать их список.



На предприятии обещали, что этот переезд будет добровольным.



Ставки сборов в обоих терминалах F и D будут одинаковыми. Такой подход объяснили тем, что собрание регулируется законодательством, а оно не предусматривает отдельных ставок для разных терминалов.



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