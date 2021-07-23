Аэропорт "Борисполь" ускорил прохождение контроля на терминале D

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".



"С сегодняшнего дня мы упростили процедуру и ускорили прохождение контроля на входах в терминал D", - говорится в сообщении.



Отмечается, что отныне сотрудники будут проверять только паспорта пассажиров и посадочные талоны или билеты. Рентгено-телевизионные интроскопы, зато убрали.



По словам генерального директора аэропорта Алексея Дубревская, уровень безопасности при этом не снижается.

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